Форма охранника
Ассортимент одежды для охранных структур:
Мы предлагаем приобрести в наличии или заказать пошив следующих видов формы для охранных структур:
- Костюмы
- Футболки
- Брюки
- Обувь
- Головные уборы
- Шевроны
Наши преимущества:
- Ассортимент - мы стараемся охватить как можно больше видов формы для охраны, чтобы Вы могли покупать всё необходимое одном месте.
- Наличие – держим популярные модели на складе, чтобы Вам не пришлось долго ждать пошива.
- Комфортность ношения – наша одежда не стесняет движения и позволяет оперативно реагировать на любые нарушения и неправомерные действия.
- Функциональность - модели продуманы до мелочей и дополнены разнообразными регулировками, карманами и шнурками.
- Высокое качество – даже при частом ношении и стирке одежда не меняет размер, не утрачивает цвет, остается все такой же прочной и надежной, что позволяет носить ее на протяжении длительного периода времени.
- Практичность – для ухода нет нужды использовать специальные материалы, ткань легко чистится от загрязнений даже обычной щеткой. Все изделия имеют презентабельный внешний вид и соответствуют последним тенденциям в области охранной одежды.
- Работа с моделями заказчика – беремся за пошив по Вашему техническому заданию.
Ассортимент одежды для охранных структур:
Мы предлагаем приобрести в наличии или заказать пошив следующих видов формы для охранных структур:
- Костюмы
- Футболки
- Брюки
- Обувь
- Головные уборы
- Шевроны
Наши преимущества:
- Ассортимент - мы стараемся охватить как можно больше видов формы для охраны, чтобы Вы могли покупать всё необходимое одном месте.
- Наличие – держим популярные модели на складе, чтобы Вам не пришлось долго ждать пошива.
- Комфортность ношения – наша одежда не стесняет движения и позволяет оперативно реагировать на любые нарушения и неправомерные действия.
- Функциональность - модели продуманы до мелочей и дополнены разнообразными регулировками, карманами и шнурками.
- Высокое качество – даже при частом ношении и стирке одежда не меняет размер, не утрачивает цвет, остается все такой же прочной и надежной, что позволяет носить ее на протяжении длительного периода времени.
- Практичность – для ухода нет нужды использовать специальные материалы, ткань легко чистится от загрязнений даже обычной щеткой. Все изделия имеют презентабельный внешний вид и соответствуют последним тенденциям в области охранной одежды.
- Работа с моделями заказчика – беремся за пошив по Вашему техническому заданию.