телефон+7(910) 998-22-22 почта
Оптом от 5 000 рублей
Большой ассортимент в наличии Доставляем до терминала транспортной компании бесплатно
0 0 Войти в лк
Запрос цен

  • Ваша корзина пуста!

Форма охранника
Берцы зимние Зубр
Берцы зимние Зубр
..

2200 р.

-+
Берцы зимние Омон
Берцы зимние Омон
..

1820 р.

-+
Берцы летние Зубр
Берцы летние Зубр
..

1625 р.

-+
Берцы летние Зубр со вставкой
Берцы летние Зубр со вставкой
..

1580 р.

-+
Брюки охранника на молнии
Брюки охранника на молнии
..

295 р.

-+
Брюки охранника чёрные
Брюки охранника чёрные
..

280 р.

-+
Брюки рабочие чёрные
Брюки рабочие чёрные
..

295 р.

-+
Брюки серый кмф
Брюки серый кмф
..

305 р.

-+
Кепка горка
Кепка горка
..

85 р.

-+
Кепка зелёный камуфляж
Кепка зелёный камуфляж
..

85 р.

-+
Кепка синий камуфляж
Кепка синий камуфляж
..

85 р.

-+
Кепка чёрная
Кепка чёрная
..

85 р.

-+
Костюм охранника
Костюм охранника
..

630 р.

-+
Костюм охранника зелёный камуфляж
Костюм охранника зелёный камуфляж
..

700 р.

-+
Костюм охранника КМФ
Костюм охранника КМФ
..

810 р.

-+
Костюм охранника серый камуфляж
Костюм охранника серый камуфляж
..

810 р.

-+
Костюм охранника синий кмф
Костюм охранника синий кмф
..

700 р.

-+
Костюм охранника утеплённый
Костюм охранника утеплённый
..

1690 р.

-+
Куртка охранника
Куртка охранника
..

970 р.

-+
Куртка охранника зимняя
Куртка охранника зимняя
..

1150 р.

-+

Форма охранника


Ассортимент одежды для охранных структур:



Мы предлагаем приобрести в наличии или заказать пошив следующих видов формы для охранных структур:

  • Костюмы
  • Футболки
Футболка с логотипом Охрана
  • Брюки
Брюки охранника
  • Обувь
берцы летние
  • Головные уборы
Кепка чёрная
  • Шевроны

Шеврон охрана с гербом


Наши преимущества:


  • Ассортимент - мы стараемся охватить как можно больше видов формы для охраны, чтобы Вы могли покупать всё необходимое одном месте.

  • Наличие – держим популярные модели на складе, чтобы Вам не пришлось долго ждать пошива.

  • Комфортность ношения – наша одежда не стесняет движения и позволяет оперативно реагировать на любые нарушения и неправомерные действия.

  • Функциональность - модели продуманы до мелочей и дополнены разнообразными регулировками, карманами и шнурками.

  • Высокое качество – даже при частом ношении и стирке одежда не меняет размер, не утрачивает цвет, остается все такой же прочной и надежной, что позволяет носить ее на протяжении длительного периода времени.

  • Практичность – для ухода нет нужды использовать специальные материалы, ткань легко чистится от загрязнений даже обычной щеткой. Все изделия имеют презентабельный внешний вид и соответствуют последним тенденциям в области охранной одежды.

  • Работа с моделями заказчика – беремся за пошив по Вашему техническому заданию.